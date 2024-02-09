Не всі підсолоджувачі створюються однаково, і деякі з них можуть не тільки не шкодити, але і приносити певну користь вашому здоров'ю. І докторка медичних наук Мелісса Ріфкін розповіла, чим саме ви можете замінити цукор у своєму раціоні.

Цікаво Споживання такої кількості гарячих напоїв щодня може зменшити симптоми деменції

Фініки

Звісно, через текстуру фініків ви навряд чи зможете додати їх до ранкової кави, проте вони можуть стати чудовим доповненням до вашої випічки. Фініки можуть забезпечити не тільки приємну солодкавість, але і міститимуть важливі поживні речовини. Саме через це замисліться над тим, щоб наступного разу покласти до печива саме їх, а не рафінований цукор.

До того ж у фініках ви знайдете чимало клітковини – речовина, яка дуже корисна і для травлення, і для багатьох інших функцій організму. Для того, щоб додавати фініки у випічку, вам потрібно створити пасту – очистьте плоди від кісточок, додайте чверть частки води, і збийте все це у блендері. Використовувати пасту потрібно у тій ж кількості, що і цукор.

Алюлоза

Це один із новіших підсолоджувачів, що не так давно з'явилися на ринку, проте він має текстуру і смак, що нагадують цукор. Втім, цей підсолоджувач містить не так багато калорій та вуглеводів, як цукор.

Цей замінник природно міститься всього у кількох продуктах – а саме у пшениці та інжирі, і це може стати чудовим вибором для тих людей, яким потрібно стежити за споживанням цукру.

Мед

Так, звичайний мед, який став звичним для багатьох людей, може чудово замінити цукор, тож не бійтеся додавати його у випічку чи напої замість цукру. Втім, зважайте на те, що у надто великій кількості мед також може бути не надто корисним.



Мед може стати чудовим цукрозамінником / Фото Pexels

Насправді цей продукт, як і цукор, є досить калорійним, проте мед все ж солодший, тому вам потрібно буде використовувати його менше. До того ж мед також має антимікробні властивості та може зменшити симптоми нежитю чи алергії.

Стевія

Цей підсолоджувач є вже дуже популярним – не в останню чергу через те, що він містить досить мало калорій. Стевія у 200 разів солодша за цукор і виробляється із листя стевії. Вона має майже нульовий вміст калорій на порцію і є чудовим варіантом для людей із діабетом та тих, хто просто хоче зменшити споживання цукру у своєму раціоні.