Ви могли про це навіть не здогадуватися, та звичайнісінький чай, якщо пити його кожного дня, може покращити здоров'я вашого мозку та навіть знизити ризики деменції у подальшому житті. Про це розповіли вчені з Університету Лідса.

Цікаво Ці продукти можуть знизити ризик захворіти деменцією

Виявляється, у зеленому чаї містяться деякі унікальні рослинні сполуки, які можуть бути дуже корисними для організму.

Як чай впливає на ризик деменції

Завдяки епігалокатехін галату, унікальній сполуці, що міститься у листі зеленого чаю, ви можете захистити свій мозок просто якщо питимете його кожного дня. Ця сполука може розщеплювати потенційно небезпечні тромби у кровоносних судинах.

І для того, щоб досягти бажаного ефекту, варто пити приблизно три чашки зеленого чаю щодня – кожна має містити приблизно 200 – 250 мілілітрів рідини. Саме така кількість чаю може справді вплинути на здоров'я вашого мозку. А для найбільшого ефекту намагайтеся пити чайні пакетики або листя до того моменту, поки смак повністю не зникне.



Зелений чай надзвичайно корисний / Фото Pexels

Та вживання зеленого чаю не обмежується тільки захистом від деменції, а може принести вам і низку інших, не менш важливих переваг.

До зеленого чаю потрібно трохи звикнути, але цей смак насправді пов’язаний з поліфенолами в чаї, які потенційно можуть похвалитися деякими додатковими перевагами для здоров’я, такими як спалювання жиру під час тренувань, підвищення настрою та зниження ризику серцевих захворювань та деменція,

– поділився доктор Майкл Мослі.

Зелений чай може загалом покращити когнітивні функції вашого мозку. І до того ж споживання чаю також може заповільнити втрату цих функцій у літніх людей, тож він буде надзвичайно корисним.