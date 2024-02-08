Хвороба Альцгеймера значно погіршує життя та знижує когнітивні здібності, тож багато людей бояться її. Виявляється, якщо дотримуватися дієти, займатися фізичною активністю, обмежити себе від куріння та алкоголю та зберігати розумову активність, то й деменції можна уникнути.

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Експерти кажуть, що деяка їжа справді може запобігти цій хворобі, оскільки певні продукти добре впливають на мозок та значно полегшують ризик розвитку деменції.

Свіжі фрукти та сирі овочі

Фрукти та овочі здатні не лише захистити від деменції, але й запобігти депресії. Про це свідчить нещодавнє дослідження. Споживання свіжих фруктів та сирих овочів точно добре вплине на когнітивне та фізичне здоров’я, а також є чудовою їжею для мозку.

Квасоля й бобові

Щоб зберегти своє когнітивне здоров’я, додавайте в раціон більше квасолі й бобових. Дослідження 2023 року, опубліковане в European Journal of Clinical Nutrition, зазначає, що люди без інсульту в анамнезі, які вживали квасолю, мали менший ризик розвитку деменції, в порівнянні з тими, хто її не їв.

Волоські горіхи

Горіхи можуть зменшити ризики зниження когнітивних функцій та захистити від деменції, оскільки вони мають антиоксидантну та протизапальну дію. Про це свідчить дослідження 2020 року.



Волоські горіхи корисні для здоров'я мозку / Фото Pexels

Цільнозернові продукти

Вживаючи багатих на клітковину цільнозернових продуктів, ви автоматично можете захистити себе від деменції. Люди, які регулярно вживають ці продукти, мають менший ризик зниження когнітивних функцій.

Жирна риба

Обмежте споживання червоного м’яса та інших продуктів тваринного походження, які мають високий вміст насичених жирів. Замість них вживайте жирну рибу, яка багата омега-3 (лосось, сардина, форель, тунець чи скумбрія). Дослідження 2022 року дійшло висновку, що за 3 місяці споживання риби, у людей похилого віку значно покращилися когнітивні здібності.

Оливкова олія

Додавайте в салати оливкову олію, яка є корисною для серця та здоров’я мозку. Нехай вона у вашому раціоні буде частіше, ніж маргарин чи шкідливі соуси та майонез.