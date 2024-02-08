Якщо зранку нічого не їсти перед пробіжкою, то можете помітити фізичний дискомфорт. Біг на голодний шлунок погано впливає на енергійність, витривалість та продуктивність.

Читайте також Цей продукт – "номер один" для схуднення: лікар розповів про причини

Деякі люди можуть виходити на пробіжку натщесерце, але більшість зазначає, що таки варто щось перекусити зранку, аби уникнути нападів голоду та запаморочення.

Дієтолог та спеціаліст зі спортивної дієтології Енджі Аше дала найкращі поради щодо того, що саме їсти перед пробіжкою.

Чи треба їсти перед пробіжкою

Енджі Аше каже, що їсти перед пробіжкою – не обов’язково. В загальному все залежить від людини, її апетиту та інтенсивності тренувань. Найкраще буде, якщо ви самостійно перевірите, який варіант вам підходить краще – починати біг голодними чи перекусивши.

За словами дієтологині, тим людям, які не хочуть їсти перед пробіжкою, варто добре повечеряти ввечері білками, вуглеводами та жирами. Тоді снідати можна буде після пробіжки.



Що саме можна їсти перед пробіжкою / Фото Pexels

Що їсти перед пробіжкою

За 30 хвилин до пробіжки варто перекусити чимось, що складається з вуглеводів і білків. Смузі – ідеальний густий напій, який чудово підійде перед бігом. Готуйте його з банану та мигдалевого молока. Також можете вживати фрукти чи горіхи, особливу увагу зверніть на мигдаль.

Мигдаль є антиоксидантом, джерелом вітаміну Е. З’їдання лише жмені цих горіхів забезпечує 50% вашої щоденної рекомендованої дози,

– зазначила Енджі Аше.

Окрім того, мигдаль допомагає зменшити втому після фізичних вправ, пошкодження м’язів та ідеально відновлює організм після фізичних навантажень.

У нещодавньому дослідженні йдеться, що люди, які займалися спортом тричі на тиждень зазначали, що щоденний перекус мигдалем справді зменшує м’язову напругу та втому.

Якщо ж у вас є трохи більше часу на сніданок або ж ви почнете бігати в обід, а не зранку, тоді спробуйте з’їсти вівсянку з мигдалем, медом та ягодами. Також чудово підійде тост з яйцем та авокадо або тост з арахісовою пастою.