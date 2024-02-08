Існує один популярний продукт, додавання якого до раціону точно допоможе вам досягти своїх цілей у схудненні. І коли ви думаєте про здорову їжу, на розум не проходять солодощі, проте найкраща їжа для схуднення має саме солодкавий смак, і про неї розповів доктор Ніл Барнард.

Цікаво Як доглядати за волоссям взимку: корисні поради, які треба знати всім

Яка їжа дуже корисна для схуднення

Існує один продукт, який ви точно маєте додати до свого раціону, якщо ви намагаєтеся схуднути, і це – чорниця. Вам точно варто внести її до свого списку покупок, адже ця солодка ягода може допомогти вам швидко досягти бажаного результату у схудненні.

Подібні до чорниці ягоди – наприклад, малина – також можуть запропонувати вам чимало переваг для здоров'я, тож не варто нехтувати також і ними.

Доктор Барнард переконує, що люди, які починають споживати ці продукти, і справді худнуть. Важливо, звісно, поєднувати їх і з загальною збалансованою дієтою та намагатися їсти менше калорійних солодощів. Втім, основна перевага чорниці полягає у тому, що цей продукт надзвичайно сильно насичений клітковиною.

Самі ягоди дуже малі та низькокалорійні, і вплив дрібних фруктів на втрату ваги може зводитися не тільки до клітковини, але й до особливих рослинних пігментів, що містяться у чорниці – а саме антоціанів.



Чорниця може бути дуже корисною для втрати ваги / Фото Pexels

Антоціани допомагають контролювати апетит та підвищувати роботу метаболізму, тож фактично прокладають шлях до схуднення.

Особливо корисна дієта, багата чорницею, для людей, які хочуть спалити вісцеральний жир – тобто той, що накопичується в районі живота та біля деяких життєво важливих органів, таких як печінка та кишківник. Цей тип жиру може підвищити ризик серйозних проблем із здоров'ям, зокрема призвести до серцево-судинних захворювань чи навіть до діабету.

Тож подбайте про те, щоб у вашому раціоні не бракувало фруктів та овочів, а також надзвичайно корисних ягід, які можуть надати чимало переваг для вашого організму.