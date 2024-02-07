Волосся взимку страждає не лише від морозу, але й від сильного вітру, перепадів температур та через опалювальні прилади, які негативно впливають на їхній стан. Дотримуйтеся лише кількох правил, аби ваше волосся було блискучим та здоровим.

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Зволожуйте повітря

Обігрівачі та опалювальні прилади висушують повітря, а це призводить не лише до ламкості й сухості волосся, але й до лупи. Також від сухого повітря волосся здатне електризуватися. Зволожувач позитивно вплине на стан шкіри та волосся.

Не забувайте про головні убори

Не варто виходити в холодну та ще й вітряну погоду без шапки. Мороз зробить волосся ламким та ослабленим. У мінусову температуру обов’язково ховайте волосся по всій довжині під шапку та шарф.

Очищуйте шкіру голови

Носіння шапок впливає на стан волосся. Воно може швидше бруднитися та жирніти. Саме тому в зимовий сезон варто добре очищувати волосся шампунем кілька разів на тиждень. Людям з жирним типом шкіри варто додати пілінг для глибокого очищення.



Поради для зимового догляду за волоссям / Фото з інстаграму Леоні Ганне

Користуйтеся масками для волосся

Обов’язково користуйтеся масками для волосся, адже пасма потребують додаткового зволоження та живлення. Обирайте маски, які мають у своєму складі протеїни, амінокислоти, рослинні екстракти та олії макадамії, жожоба чи мигдалю.

Не забувайте про кондиціонер

Пам’ятайте, що кондиціонер на волосся варто наносити після маски. Таким чином ви закриєте волосяні лусочки та закріпите корисні компоненти маски всередину волосся.

Менше користуйтеся стайлінгом

Гарячі інструменти для укладки волосся (фени, плойки чи випрямлячі) можуть пошкодити ваше волосся. Утримайтеся від їхнього використання в зимову пору. Якщо ж, до прикладу, вам не обійтися без фену, то встановіть оптимальний температурний режим (найкраще, якщо це буде холодне повітря) та користуйтеся термозахистом.

Допоміжні засоби

Якщо у вас сухі кінчики, які ще й січуться, то спробуйте скористатися олійками для волосся. Відновити їхню структуру здатен спрей з протеїнами. Від електризації волосся допоможуть антистатики.