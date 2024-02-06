Чимало людей не хочуть фарбувати волосся, тож шукають альтернативу. Є кілька економних методів, які допоможуть самостійно приховати сивину.

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Звісно, фарба є найпростішим та найпоширенішим методом маскування сивини, але виявляється, що шкарлупа волоського горіха чи картопляна вода можуть приховати сивину.

Однак важливо врахувати, що це стосується невеликої кількості сивих волосин. З повністю сивим волоссям ці методи не впораються та не зможуть повністю змінити колір волосся.

Шкарлупа волоських горіхів

Промийте та подрібніть шкарлупу волоських горіхів та залийте водою (0,5 літрів). Поставте на вогонь. Прокип’ятіть цю шкарлупу на повільному вогні впродовж 30 хвилин. Після цього дайте відвару охолонути, процідіть та розподіліть по всій довжині. Через годину змийте.



Шкарлупа від волоського горіха / Фото Pexels

Картопляна вода

Відвар можна використовувати як ополіскувач для волосся. Почистіть 6 картоплин та залийте 4 склянками води. Варіть впродовж 15 хвилин, але не соліть воду.

Коли вода з картоплею охолоне, процідіть її через сито. Отриману рідину втріть в шкіру голови та залишіть на 5 хвилин, потім промийте водою. Щоб ефект був ще кращим, можете залишити на 30 хвилин, а тоді змити.

Щоб ваше волосся було здоровим та чистим, важливо знати, скільки ж разів на тиждень його варто мити. Однозначної відповіді немає, однак експертка дала свою рекомендацію, яка найкраще вплине на стан волосся. Більше читайте у нашому матеріалі.