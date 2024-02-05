Здорове волосся залежить від правильного харчування. Якщо у вашому раціоні переважають шкідливі продукти, то про гарне, довге та здорове волосся й не слід думати.

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Навіть попри те, що випадіння волосся пов’язане зі стресом та гормональними змінами, ви повинні вживати їжу, яка багата на вітаміни, мінерали, корисні білки. Попри це, варто уникати їжу, яка псує волосся.

Яких продуктів треба уникнути та чим замінити

Бекон

Це перероблене м’ясо містить нітрати, хімічні речовини та консерванти. Саме вони можуть порушити та ріст волосся. Натомість вживайте більше білка у вигляді риби, яка містить омега-3 жирні кислоти, які позитивно впливають на ріст волосся.

Газовані напої

У солодких газованих напоях міститься багато цукру, яке викликає запалення в організмі. Воно негативно впливає на волосяні фолікули та може погіршити випадання та волосся.

Краще почніть пити звичайну просту воду, яка є важливою для виведення шлаків та токсинів з вашого тіла. Якщо не любите просту воду, додайте у склянку лимон чи м’яту, щоб покращити смак.



Уникайте газованих напоїв / Фото Pexels

Сухі сніданки

У сухих сніданків дуже багато цукру. Додаючи молоко до пластівців, ви може й забезпечуєте організм кальцієм та вітаміном D, але вміст жиру в ньому може підвищити рівень тестостерону в організмі та сприяти випадінню волосся.

Найкраще вживати на сніданок яйця. У них міститься білок, вітаміни та мінерали, які чудово вплинуть на стан вашого волосся. А кілька шматочків авокадо забезпечать організм корисними жирами.

Суп швидкого приготування

Такі супи економлять час, коли треба приготувати щось швидко, але у них міститься багато натрію, який позбавить тіло вологи та гідратації.

Для того, щоб забезпечити здоров’я волоссю, спробуйте їсти домашні супи вдома. Вони не містять консервантів та солі, тож стануть чудовою альтернативою супам швидкого приготування.