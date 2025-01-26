Чимало людей, які мають непереносність лактози, чутливість до молочних продуктів, або ж є веганами, не вживають вершкове масло. Та замінити його на корисні альтернативи надзвичайно просто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Оливкова олія

Оливкову олію досить часто можна знайти в коморі, і вона має безліч переваг для здоров'я серця. Завдяки високому вмісту ненасичених жирів, вона допомагає знизити рівень холестерину в крові та рівень запалення в організмі.

Окрім того, олія також багата на вітамін Е, який бореться з запаленнями та підтримує здоров'я серцево-судинної системи як антиоксидант.



Оливкова олія може замінити масло / Фото Pexels

Горіхове масло

Горіхове масло може запропонувати чимало переваг для здоров'я через вміст корисних для серця жирів, білків, клітковини та мікроелементів. Ще один бонус – консистенція горіхового масла нагадує звичайне вершкове, а це значить, що воно ідеально підходить для здорової випічки.

Зважайте, що кінцевий смак продукту через використання горіхового масла може змінитися, але це також принесе вам користь, ділиться дієтологиня Дестіні Муді.

Грецький йогурт

І, звісно ж, не можна забувати й про грецький йогурт – продукт, що є надзвичайно популярним і корисним через високий вміст білка та кальцію. Окрім того, коли молочні продукти ферментуються, частина насичених жирів у них перетворюються на корисні для серця ненасичені жири.

Він може замінити масло у випічці, зменшивши його кількість у рецепті на чверть.