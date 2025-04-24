Обприскайте цим троянди навесні: цвістимуть краще, ніж торік
- Для захисту троянд навесні потрібно знімати укриття, проводити обрізку та профілактичну обробку проти хвороб і шкідників, використовуючи бордоську рідину або мідний купорос.
- Обприскування препаратами, такими як Фітоверм або Актара, проводять у сухий і безвітряний день, враховуючи інструкції на упаковці, а фунгіциди не можна використовувати на шипшині, з якої планується збирання плодів.
Троянди – це справжні королеви саду. Та для того, аби вони продемонстрували свій потенціал на повну, ще навесні потрібно ще навесні обробити їх від шкідників.
Троянди – це неймовірно красиві квіти, що своїм цвітінням можуть прикрасити будь-який сад чи клумбу. Втім, вони також і вразливі до різних хвороб та шкідників, повідомляє 24 Канал. Тож навесні потрібно подбати про правильний захист.
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Чим обробити троянду?
Перше, що потрібно зробити навесні з трояндами – це зняти укриття та провести обрізку. Про те, як та коли обрізати троянди, ми вже розповідали раніше. Та це – не останні завдання з догляду за цими вибагливими квітами.
Згодом потрібно подбати про профілактичну обробку проти збудників та грибкових захворювань. Для цього часто садівники використовують бордоську рідину, мідний купорос. Зважайте, що однієї обробки недостатньо – через 15 днів потрібно буде провести її повторно.
Профілактична обробка від шкідників, втім, ефективна тільки у тому випадку, якщо в попередньому сезоні троянди масово страждали від нашестя різних комах.
До розпускання бруньок у такому випадку потрібно обробити рослини такими препаратами, як Фітоверм тчи Актара. Ці засоби можуть захистити троянди від попелиці. А у фазі розпускання листя потрібно обробити троянди ще й від листокруток.
Обприскування препаратами проводять у сухий та безвітряний день з теплою температурою. Завжди уважно читайте інструкцію на упаковці препарату. Та будьте уважні: жодними фунгіцидами не можна обробляти шипшину, з якої у майбутньому збираєтеся збирати плоди.
Троянди потрібно захищати від шкідників / Фото Pexels
Та іноді троянди страждають саме на конкретні хвороби. Пояснюємо, чим обробити від них кущі, аби отримати максимально пишне цвітіння.
- Іржа троянд. З'являється за вологої погоди – на трояндах з'являються помаранчеві плями, що нагадують іржу. За такого захворювання потрібно обробити рослину бордоською рідиною чи розчином залізного купоросу.
- Борошниста роса – це ще одне захворювання, що досить часто вражає троянди. На ранніх стадіях троянди обливають водою та присипають попелом. Та якщо не допомогло, без фунгіцидів не обійтися.
- Інфекційний опік, або ж стебловий рак – це найбільш поширене захворювання троянд. На ній тоді з'являються бурі, чорні чи червонуваті плями, і хворі гілки у такому випадку потрібно повністю обрізати, а інші частини обробити 1% розчином мідного купоросу.