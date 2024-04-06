Щойно навесні розпочинається тепло, городники вже починають сіяти цибулю. Це зовсім не дивно, адже рослина не надто вибаглива у догляді і росте за майже будь-яких умов. Для того ж, щоб вона швидше росла, цибулю можна підживлювати – ось тільки для цього підходять далеко не всі засоби.

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Чим не можна підживлювати цибулю

Зазвичай цибуля, як і багато інших рослин, полюбляє органічні добрива, в тому числі і перегній та звичайний гній. Ось тільки навесні ці добрива коренеплоду зовсім не потрібні. Органіка може зробити ґрунт родючим, якщо вона внесена саме завчасно, восени – тільки так вона зможе розкластися, особливо на грядці цибулі. В іншому ж випадку вона просто стане дрібною і буде дуже погано зберігатися.

Не варто для підживлення використовувати і популярний кропив'яний настій. Річ у тому, що стимулятори росту, які містяться у кропиві, можуть призвести до того, що на вашій рослині з'являться стрілки. Цей процес дуже небажаний, адже квітконоси забирають багато поживних речовин, що потрібні кореневищу цибулі.



Цибулю можна підживлювати не всім / Фото Pexels

До підживлення азотом потрібно також підходити із обережністю, адже якщо ви переборщите з ним, цибуля стане м'якою, і у неї також погіршиться смак. В жодному разі не можна також удобрювати землю нашатирем, адже це точно не приведе до покращення росту. Натомість корені рослини будуть обпаленими, і цибуля не зможе рости далі.

Дріжджі, звісно ж, можуть бути добривом. Ось тільки приготуйтеся до того, що ці мікроорганізми можуть збіднити ґрунт біля цибулі, а не збагатити його.