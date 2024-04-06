Только весной начинается тепло, огородники уже начинают сеять лук. Это совсем не удивительно, ведь растение не слишком прихотливое в уходе и растет почти при любых условиях. Для того же, чтобы он быстрее рос, лук можно подпитывать – вот только для этого подходят далеко не все средства.

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Чем нельзя подкармливать лук

Обычно лук, как и многие другие растения, любит органические удобрения, в том числе и перегной и обычный навоз. Вот только весной эти удобрения корнеплоду совсем не нужны. Органика может сделать почву плодородной, если она внесена именно заблаговременно, осенью – только так она сможет разложиться, особенно на грядке лука. В противном же случае она просто станет мелкой и будет очень плохо храниться.

Не стоит для подкормки использовать и популярный крапивный настой. Дело в том, что стимуляторы роста, которые содержатся в крапиве, могут привести к тому, что на вашем растении появятся стрелки. Этот процесс очень нежелателен, ведь цветоносы забирают много питательных веществ, что нужны корневищу лука.



Лук можно подкармливать не всем / Фото Pexels

К подкормке азотом нужно также подходить с осторожностью, ведь если вы переборщите с ним, лук станет мягким, и у него также ухудшится вкус. Ни в коем случае нельзя также удобрять землю нашатырем, ведь это точно не приведет к улучшению роста. Зато корни растения будут обожженными, и лук не сможет расти дальше.

Дрожжи, конечно же, могут быть удобрением. Вот только приготовьтесь к тому, что эти микроорганизмы могут обеднить почву возле лука, а не обогатить ее.