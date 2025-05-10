Чим обробити виноград у травні: геніальні добрива

Весною важливо приділити належний догляд усім рослинам, для того, щоб вже наприкінці літа вони дали гарний урожай. У травні ще не пізно підживити виноград та захистити його від усіляких хвороб та шкідників.

Якщо правильно дбати за виноградом, то урожай вас неймовірно потішить, пише 24 Канал. Щоб шкідники не зіпсували урожай, треба подбати про їхній захист.

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Чим обробити виноград у травні

Завдяки обробці винограду від шкідників, є чудова можливість отримати хороше плодоношення. Навіть, якщо на листі немає видимих ознак хвороби, виноград все одно потрібно обробити.

Найкраще обробляти виноград в суху та сонячну погоду. Щоб обробити рослини від грибкових захворювань, потрібно скористатися 1% розчином залізного купоросу. Це один із найкращих препаратів, який добре себе зарекомендував та має гарну дію.



Поради, які допоможуть ідеально підживити виноград / Фото Pexels

Якщо ж хочете використати натуральні засоби, тоді можна використовувати відвар з кропиви, цибулі чи часнику.

До речі, раніше ми вже ділилися порадами щодо того, що робити, якщо перець припинив рости після висадки у ґрунт.

Часто шкодять винограду павутинний кліщ та попелиця. Щоб позбутися від них, можна скористатися 75% калоїдною сіркою, фозалоном, перметрином.

Також дачники радять настій картопляного бадилля. До 10 літрів води потрібно додати 2 кілограми подрібненого бадилля й дати настоятися кілька годин, а тоді вже підживлювати виноград.

Хорошим натуральним підживленням вважається мильний розчин. У 10 літрах потрібно розвести й подрібнити шматочок мила. Цим розчином треба підливати виноград.