Як підживити огірки дріжджами: недорогий спосіб в рази збільшить урожай

Кожна господиня чи господар після посадки овочів хоче виростити в себе на ділянці великий урожай. Та експерти все частіше радять звертати увагу на натуральні підживлення, які є нічим не гірші за хімічні, та ще й не зіпсують урожай.

Добрив для різних овочів є багато, втім досвідчені городники кажуть, що дріжджі є найкращим підживленням для рослин, які ростуть на городі. Цей недорогий магазинний засіб призводить до росту та розвитку культур, оскільки містять живі мікроорганізми та грибки, які є необхідні для овочів.

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Яку користь має підживлення дріжджами

Мікроорганізми споживають корисні речовини ґрунту, а самі утворюють мікроелементи, ферменти, вітаміни та амінокислоти. Якщо застосовувати дріжджове підживлення для огірків, то вони засвоять ці речовини та почнуть активніше рости.

Застосовувати підживлення дріжджів можна й треба в період плодоношення. Важливо, аби була тепла погода, зволожена земля та свіжий розчин з дріжджів. Проводити обробку найкраще у вечірній час.

Підгодовуйте огірки дріжджами, якщо вони маленькі, жовті та починають скручуватися, мають тонкі стебла чи повільно розвиваються.



Щоб огірки виросли великими, їх треба підживлювати / Фото Pexels

Як підживити огірки сухими дріжджами

На одну пачку дріжджів вам потрібні 2 столові ложки цукру. Додайте інгредієнти в 10 літрів теплої води та розмішайте до повного розчинення. Суміш треба залишити на кілька годин. Для підливання огірків, кожен літр рідини треба розбавляти 5 літрами води. На один кущ потрібно 500 мілілітрів такого добрива.

Як підживити огірки свіжими дріжджами

У склянці теплої води розчиніть 100 грамів свіжих дріжджів. Цю суміш треба розбавити у 3 літрах води. Додайте 5 столових ложок цукру, розмішайте та поставте в тепле місце на кілька годин. Добриво треба розбавляти з водою у пропорції 1:10 та виливати під кожен кущ огірків 0,5 літрів.

Як підгодувати огірки дріжджами з попелом

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Змішайте 50 грамів свіжих дріжджів та 100 грамів цукру в 3-літровій банці. Горлечко накрийте тканиною та залишіть на добу в теплому місці. Розчин розбавте у 5 літрах води та додайте 200 грамів попелу. Під коріння треба виливати 300 мілілітрів добрива.