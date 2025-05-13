Елементарна підгодівля для огірків: ростимуть з неймовірною швидкістю

Огірки – це досить вибагливий овоч, який потребує догляду для гарного росту. І для того, аби вони дали гарний урожай та не почали передчасно гірчити, потрібно подбати про вдале підживлення.

Хрусткі огірки прямо з грядки – це найкраще, що може бути влітку. Та не у випадку, якщо урожай видався бідним, а самі рослини почали жовтішати й повільно рости, повідомляє 24 Канал. Якщо ви зіштовхнулися з такою проблемою, передчасно засмучуватися точно не варто – виправити ситуацію можна за лічені дні.

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Чим підживити огірки на городі?

Для того, аби отримати здорові та великі огірки, вам навіть не потрібно купувати дорогі підживлення, адже все, що вам потрібно, вже є на вашій кухні. Знадобиться тільки один елементарний інгредієнт, а саме – оцет.

Приготувати розчин для підживлення огірків досить просто. Все, що потрібно зробити це взяти 1 склянку оцту та змішати його з 10 літрами води. Ретельно розмішайте отриманий розчин, а тоді поливайте огірки під корінь, зволоживши попередньо ґрунт звичайною водою.

До речі, такий розчин підходить і для підгодівлі помідорів – та у такому випадку до оцту радять додати також і подрібнену шкаралупу від яєць. Після цього підживлення потрібно залишити на добу, аби воно як слід настоялося.

Після цього підживлення потрібно розвести у 10 літрах води та полити кущики помідорів. Процедуру радять повторювати кожні кілька тижнів.



Огірки потрібно часто підживлювати / Фото Pexels

Та оцет – це не єдине підживлення з кухні, що буде корисним для огірків. Досвідчені городники знають, що й цукор можна використати на городі з великою користю.

До речі, основна проблема, з якою досить часто стикаються городники під час вирощування огірків – це гіркота. Раніше ми розповідали, що потрібно робити, аби огірки не виростали гіркими.

Цукром іноді заміняють мед, який досить часто використовується у підживленнях. Такий сироп міститиме глюкозу, яка вважається досить корисною для огірків. Вона добре впливає не тільки на кількість огірків, але й на їхній смак, і робить їх хрусткими та солоденькими. До речі, для підгодівлі цукор можна використовувати досить часто – приблизно раз на тиждень.

Для того, щоб розібратися, як підживити огірки цукром, потрібно пам'ятати, що перед використанням розчину його потрібно як слід охолодити. На літр води використовуйте три ложки цукру. До речі, розчин можна використовувати не тільки для поливу, але й для обприскування овочів – ви будете здивовані результатом.