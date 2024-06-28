Як підживити перець пшоном: забутий метод, який вразить урожаєм

Для того, щоб урожай потішив вас плодами, треба доглядати за овочами після посадки та обов’язково їх підживлювати. Щоб отримати гарний урожай перцю, радимо скористатися давно забутим методом та підживити його пшоном.

За допомогою цього добрива ви зможете досить дешево, але ефективно виростити велику кількість перцю на городі. Без хімії та особливих витрат пшоно допомагає виростити великий та смачний перець.

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Яку користь має пшоно для перцю

У пшоні міститься багато білка, вуглеводів, клітковини, вітамінів та мінералів (кальцій, магній, залізо, фосфор). Всі ці речовини покращують структуру ґрунту та підвищують родючість.

Пшоно навіть впливає на розмір та кількість плодів й покращує смак та аромат перців. Також підживлення пшоном підвищує імунітет перцю від хвороб та шкідників. На грядці не буде навіть мурах, які дуже не люблять це зерно.



Піджива перцю пшоном є корисною / Фото Pexels

Як приготувати добриво з пшона

До 5 літрів води додайте 1 кілограм пшона. Дайте цьому засобу настоятися впродовж доби та постійно помішуйте. Отриманий настій процідіть за допомогою сита, а тоді ще додайте 5 літрів води та перемішайте.

Як використовувати підживлення

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Така підгодівля може підходити для перцю на будь-якому його етапі розвитку - від перших сходів аж до збору врожаю. Підживлення пшоном треба проводити кожних 15 днів. Для поливу настій пшона розведіть з водою у пропорції 1:2. Поливати треба під корінь вранці або ввечері, коли не буде палючого сонця.