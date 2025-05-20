Урожай буде неймовірним: чим підживити перець у травні

Будь-які овочі треба підживлювати й розсада перцю не є виключенням. Додавши трішки добрив, плоди зможуть вирости великими та солодкими.

Для правильного підживлення перцю варто знати кілька основних порад, щоб урожай точно вас потішив, пише 24 Канал.

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Чим треба підживити перець в домашніх умовах

Чудовим добривом для перцю є настій з кропиви. Потрібно зібрати 1 кілограм кропиви й залити 8 літрами води. Цей настій треба залишити для бродіння на кілька днів, а після завершення цього терміну, одну частину треба розвести в 10 літрах води й поливати цим розчином розсаду.

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Також добре впливає на ріст перцю позакореневе підживлення. У відрі води треба розвести 20 грамів сечовини й потім обприскати цим розчином листя розсади.



Перець треба обов'язково підживлювати / Фото Pexels

Вже після перших сходів підживлення для перцю треба змінити. Найкраще впливає на формування плодів йод та дріжджі, які треба розвести у воді. Цей розчин чудово підвищує імунітет рослини й не дозволяє розвинутися грибковій інфекції.

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Молоді перчики підживлюють рідиною, в якій на 1 літр води має йти 1 – 2 краплі йоду. Також є інший рецепт розчину. Він полягає в тому, щоб до 3 літрів води додати 100 грамів дріжджів та 125 грамів цукру. Розчин треба залишити на кілька годин для того, щоб він перебродив, а далі розводять з розрахунку 20 мілілітрів на 1 літр води.