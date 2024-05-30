Як підживити перець пшоном: забутий метод, який подарує щедрий врожай

Солодкі та великі болгарські перці виростити не так просто. Ця рослина потребує правильного підходу від посіву насіння аж до врожаю. Окрім регулярного поливу, перець треба забезпечити підживленням.

Щоб отримати чудовий врожай солодкого перцю, не потрібно вносити хімічні добрива, постійно розпушувати ґрунт чи прополювати гряди. Достатньо буде застосувати просте, дешеве й ефективне добриво з пшона.

Читайте також Урожай помідорів буде вдвічі більшим: чим підживити овочі після посадки

Чому корисно підживлювати перець пшоном

Пшоно допомагає виростити смачний перець без особливих витрат. Підживлення крупою ще й корисне тим, що не містить жодних хімічних компонентів.

У пшоні міститься багато білка, вуглеводів, клітковини та вітамінів. Також пшоно багате мінералами: кальцієм, магнієм, залізом та фосфором. Ці речовини покращують структуру ґрунту та підвищують його родючість.

Городники кажуть, що пшоно сприяє ранньому та рясному цвітінню перцю, збільшує кількість та розмір плодів. А ще пшоняне підживлення покращує імунітет перцю проти хвороб та шкідників, особливо відлякуючи мурах.



Перець корисно підживлювати перцем / Фото Pexels

Як приготувати підживлення з пшона

Щоб приготувати добриво, треба 1 кілограм пшона залити 5 літрами води у великій каструлі. Дайте настоятися добу, періодично помішуючи. За допомогою сита процідіть отриманий настій та додайте ще 5 літрів води.

Це пшоняне підживлення можна використовувати для поливу перцю на будь-якому етапі його розвитку – від перших сходів аж до збору врожаю. Підгодовуйте перець пшоном кожних 15 днів. Для поливу візьміть настрій пшона розвівши з водою у співвідношенні 1:2. Поливати перець під корінь варто вранці або у вечірній час.