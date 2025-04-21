Виросте надзвичайно великою та соковитою: ось чим підживити полуницю у квітні

Соковита, велика та яскрава полуниця – це мрія багатьох городників. Та досягнути такого результату не так просто, і для цього потрібно опанувати догляд за вибагливою ягодою.

Для того, аби полуниця дала гарний урожай, потрібно подбати про правильний догляд, адже рослина досить вибаглива, повідомляє 24 Канал. І особливо важливо пам'ятати про підживлення – без них ягоди не виростуть досить великими.

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Як правильно підживлювати полуницю навесні?

Для того, аби отримати щедрий врожай ягоди, дуже важливо не тільки підібрати правильні добрива, але й запам'ятати кілька важливих правил. Перш за все, перегодовувати кущі не можна – але важливо й слідкувати за тим, яких поживних елементів ягодам не вистачає.

Зважайте, що недогодовування полуниці добривами для ягоди все ж не таке страшне, як їхній надлишок. Останнє перш за все позначиться не на кількості ягід, а на їхній користі, смаку, транспортабельності тощо.

Також завжди потрібно враховувати особливості сорту та різновиду полуниці – звичайні садові сорти та ремонтантна полуниця, хоч і схожі за принципом підживлення, та все ж потребують зовсім різного підходу.

Ще одне важливе правило, яке потрібно запам'ятати городникам – не намагайтеся компенсувати відсутність іншого догляду за допомогою підживлення. Воно доречне тільки під час другого, а часто навіть – тільки під час третього року вирощування полуниці.

До речі, підживити навесні радять не тільки полуницю, але й іншу городину. Раніше ми розповідали, чим потрібно підживити часник, аби він виріс великим і не жовтів.

Натомість кущики, які ви щойно висадили, і що тільки вкорінюються та ростуть, не потребують стільки ресурсів для росту та розвитку.



Полуницю потрібно правильно підживлювати / Фото Pexels

Чим підживити полуницю у квітні?

Коли починається цвітіння полуниці, кущикам особливо важливо отримати калій та фосфор. Ці елементи сприятимуть утворенню бутонів та формуванню зав'язей. Ось кілька найкращих варіантів:

Попеловий настій – потрібно використовувати 100 грамів попелу на відро води. Це багате джерело калію, що допоможе підвищити якість зав'язі.

– потрібно використовувати 100 грамів попелу на відро води. Це багате джерело калію, що допоможе підвищити якість зав'язі. Суперфосфат . Він може сприяти рясному цвітінню та формуванню великих ягід.

. Він може сприяти рясному цвітінню та формуванню великих ягід. Борна кислота – використовуйте по граму добрива на літр води. Вона може стимулювати цвітіння та запобігає опаданню бутонів.

А ось для того, аби ягоди згодом були солодшими, ви можете використати йодовий розчин, деревний попіл та добрива, які містять магній – вони допоможуть посилити фотосинтез, а це сприятиме накопиченню цукрів у ягодах.