Урожай полуниці буде вдвічі більшим: це молочне підживлення є найкращим

Полуниця є смачною та корисною ягодою, яку люблять діти та малі. Щоб отримати гарний урожай, ягоди треба обов’язково підживити. Завдяки маленьким крокам, полуниця дасть небачену кількість плодів.

Полуниця кожного року потребує підживлення, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Добрива їй потрібні для нарощення зеленої маси та формування зав’язі.

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Щоб отримати великий урожай смачних та соковитих ягід полуниці, розповідаємо, як та чим підживлювати ягоди.

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Молочне підживлення для полуниці

У молоці міститься кальцій, калій, фосфор, магній та інші мікроелементи, які сприяють хорошому розвитку рослин. Молочний розчин допомагає відлякувати шкідників та добре захищає від грибкових інфекцій. Використовуючи молоко як добриво, ви можете покращити смак ягід та зробити їх соковитішими й солодшими.



Молочне підживлення є ідеальним для полуниці / Фото Pexels

Найкраще підживлювати полуницю в період цвітіння й на початку утворення плодів. У більшості регіонів України – це середина травня. Коли з’являться перші квіти, тоді можна розпочинати підживлення.

Для розчину вам знадобиться 1 літр свіжого молока без добавок та 10 літрів води. У зазначених пропорціях треба змішати молоко з водою й поливати цією рідиною полуницю. На один кущ знадобиться 500 міліграмів молочного підживлення.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим підживити ожину, аби отримати щедрий врожай.

Дачники радять повторювати удобрювати полуницю таким підживленням раз на тиждень впродовж всього періоду цвітіння й формування плодів.