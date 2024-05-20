Чим підживити помідори після посадки: городники назвали улюблені удобрення

Щоб отримати хороший урожай помідорів треба не лише доглядати за ними, але й підживлювати. Для томатів треба використовувати такі добрива, які будуть відповідати їхнім потребам в певний період розвитку.

Фахівці радять підживлювати помідори раз на два тижні навіть при найбіднішому ґрунті. На весь період плодоношення помідори треба підживлювати максимум 4 рази, втім розглянемо, чим удобрити їх одразу після посадки.

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Чим підживити помідори

Якщо ви вирощуєте помідори вперше, то перед підживленням треба звернути увагу на зовнішній вигляд кущів. Якщо розсада має нормальний вигляд, листя зеленого кольору та нормально ростуть, то тих речовин, що є в ґрунті рослині може вистачати. А вже певні відхилення можуть свідчити про нестачу добрив.

Скручування й посвітління листя, невеликі плоди та затримка росту сигналізують про нестачу азоту;

Листя фіолетове, загортається в гору, а ріст помідорів призупинений – нестача фосфору;

Дрібне й зморшкувате листя з вигорілим кольором свідчить про нестачу калію.

Та за будь-якого стану на етапі росту помідорам потрібен азот, а калій та фосфор в період цвітіння та плодоношення.



Підживлювати помідори треба після посадки через 2 тижні / Фото Pexels

Найкращі підживлення для помідорів

Після посадки помідори не треба зразу нічим підживлювати. Городники рекомендують вперше підлити лише через 7 – 10 днів після посадки. Якщо не турбувати рослину на початку, то вона швидше адаптується та почне нарощувати корінці.

Перше підживлення варто починати не раніше, ніж через 14 днів після посадки. Городники рекомендують використовувати один з кількох дієвих підживлень:

Нітроамофоска – на 10 – 15 кущів потрібне одне відро води з 1 столовою ложкою добрива

Hозчин з самостійно змішаних добрив – змішайте 15 грамів калійних, 25 грамів азотних та 40 грамів фосфатних добрив на одне відро. На один кущ поливайте 600-700 міліграмів розчину.

Також можна використовувати і біоальтернативу мінеральним добривам:

Добриво з бур’янів кропиви, кульбаби та сидератів. Наповніть відро подрібненими рослинами на третину, залийте водою та накрийте кришкою. Залишіть на 10 днів і після перебродження приготуйте ферментований настій у співвідношенні 1:10.

Курячий послід чи гній. Настій гною або курячків розведіть у воді (пропорція 1:10).

Ці народні засоби можна використовувати разом з мінеральними добривами, щоб покращити результат. Якщо ріст помідорів припиниться, підживлення можна провести через 2 тижні.