Будете в захваті від урожаю: чим підживити помідори після посадки

Підживлення для помідорів є таким же важливим, як і для всіх інших овочів. Щоб отримати великі й смачні плоди треба знати, чим саме їх треба полити після висадки помідорів у відкритий ґрунт.

Перед тим, як починати підживлення помідорів, треба дати рослині вкоренитися в ґрунт. На це йде приблизно 10 днів. Коли розсада починає активно рости, тоді можна розпочинати підживлення.

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Чим підживити розсаду помідорів

Звертайте увагу на зовнішній вигляд рослини. Якщо вона має тонкий стовбур та маленьке й пожовтіле листя, то оце означає, що їй не вистачає азоту. У такому випадку підживлення має бути азотовмісним.

Для цього використовуйте добрива з перевагою азоту чи вносьте кальцієву селітру (на 10 літрів потрібно 10 грамів).

Якщо ж рослина виглядає здоровою, тоді азотом її підживлювати не варто. Краще використовувати сольне добриво з кальцієм, калієм та фосфором. Підживлення цією сумішшю треба зробити тоді, коли почнуть рости плоди.



Помідори потребують підживлення для кращого росту / Фото Pexels

Досвідчені городники кажуть, що є підживлення, яке дозволить помідорам стати солодшими. Для підживлення вам потрібна вода, пресовані дріжджі (10 грамів на 5 літрів) та половина склянки цукру.

У воду треба всипати дріжджі та перемішати до розчинення. Після цього додати цукор та все добре перемішати. Цією сумішшю обприскайте рослини та повторюйте процедуру раз на два тижні.

Зверніть увагу, що в деяких випадках помідори можуть захворіти на фітофтору. Вона швидко передається з одного куща на інший, тож для того, щоб не занапастити урожай, рослини треба вчасно вилікувати. Які обприскування підходять для помідорів читайте в нашому матеріалі.