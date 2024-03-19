Такого рясного урожаю ви ще не бачили: чим підживити розсаду перцю для найкращого результату

Кожен садівник знає, що розсаду перцю краще підживлювати. Зробивши це, ви виростите великі та солодкі плоди.

Аби зробити все правильно, керуйтеся нашими простими порадами. Тоді урожай вас обов'язково потішить.

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Чим підживити розсаду перців у домашніх умовах

Одним із найкращих варіантів добрива для перцю є настій з кропиви. Для цього краще брати рослини без стиглого насіння.

На 8 літрів води потрібно приблизно 1 кілограм кропиви. Настій залишають для бродіння на кілька днів.

Після бродіння одну частину розводять у 10 літрах води та поливають розсаду.

Дуже важливим є і позакореневе підживлення. Для цього можна розвести 20 грамів сечовини та відро води, а потім обприскати цим розчином листя розсади.



Підживіть перець, щоб отримати гарний врожай / Фото Unsplash

Чим підживити перець після сходів

Для комплексного підживлення розсади перців можна використати йод чи дріжджі, які розводяться у воді. Завдяки такому розчину підвищується імунітет рослин та не розвивається грибкова інфекція. Молоді перчики підгодовуються за такою схемою: