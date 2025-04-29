Подвір'я виглядатиме надзвичайно яскраво: ось чим потрібно підживити самшит

Кущі самшиту – це відмінний матеріал для живоплотів, і вони можуть стати окрасою практично будь-якої території. Та все ж рослина потребує деякого догляду та вчасного підживлення.

Самшит - це багаторічний вічнозелений кущ, який надзвичайно популярний через свою стійкість до різноманітних погодних умов та універсальність у ландшафтному дизайні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "СонцеСад".

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Де краще посадити самшит?

Найкраще самшит ростиме у теплі та на сонці – у такому випадку кущі швидко та рівномірно загуснуть. Та ростуть вони без особливих проблем і в тіні. І попри те, що самшит надає перевагу родючому, вологому чи принаймні помірно-вологому ґрунту, його також можна висадити й на вапняному та кам'янистому сухому ґрунті.

Кущі самшиту можуть утворити досить сильно розвинену кореневу систему, а також вони відмінно витримують спеку та посушливі періоди. Декоративна культура чудово підходить для міських умов та гарно переносить жарке, сухе повітря та забруднення. Найбільш сприятливий період для посадки самшиту – це весна.

Саме тоді у магазинах ви можете знайти чимало різної розсади та саджанців. Та якщо ви не встигнете посадити самшит навесні, можна почекати й до осені.

Коли та чим підживити самшит?



Самшит потрібно підживлювати / Фото Pexels

Зазвичай самшит підживлюють приблизно 2 – 3 рази на сезон. Перше підживлення проводиться відразу ж після висадки у ґрунт – тоді найкраще буде використати перегній та гумус. Весняне підживлення потребує внесення комплексних мінеральних добрив, що міститимуть азот, фосфор та калій.

До речі, навесні потрібно підживити не тільки самшит. Раніше ми вже розповідали, чим підживлювати троянди для довгого та пишного цвітіння.

Самшит формує велику масу листя, тому йому знадобиться чимало цих елементів. А ось восени азотовмісних добрив краще уникати: в цей період замість них використовують калійні солі та суперфосфати. Не слід забувати й про те, що підживлення мінеральними речовинами можна проводити тільки тоді, коли кущ вже повністю укоренився.

Зважайте, що з внесенням добрив варто бути досить обережними, адже їхній надлишок може бути згубним для рослини та призвести до пошкодження чи навіть до загибелі кущів. Першою і головною ж ознакою, що самшит потребує підживлення, буде пожовкле листя – тож на цю ознаку точно варто звернути увагу.