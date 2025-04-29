Двор будет выглядеть чрезвычайно ярко: вот чем нужно подкормить самшит

Кусты самшита – это отличный материал для живых изгородей, и они могут стать украшением практически любой территории. И все же растение требует некоторого ухода и своевременной подкормки.

Самшит - это многолетний вечнозеленый куст, который чрезвычайно популярен из-за своей устойчивости к различным погодным условиям и универсальности в ландшафтном дизайне, сообщает 24 Канал со ссылкой на "СолнцеСад".

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Где лучше посадить самшит?

Лучше самшит будет расти в тепле и на солнце – в таком случае кусты быстро и равномерно загустеют. Но растут они без особых проблем и в тени. И несмотря на то, что самшит предпочитает плодородную, влажную или хотя бы умеренно-влажную почву, его можно высадить и на известковой и каменистой сухой почве.

Кусты самшита могут образовать достаточно сильно развитую корневую систему, а также они отлично выдерживают жару и засушливые периоды. Декоративная культура прекрасно подходит для городских условий и хорошо переносит жаркий, сухой воздух и загрязнения. Наиболее благоприятный период для посадки самшита – это весна.

Именно тогда в магазинах вы можете найти немало различной рассады и саженцев. Но если вы не успеете посадить самшит весной, можно подождать и до осени.

Когда и чем подкормить самшит?



Самшит нужно подпитывать / Фото Pexels

Обычно самшит подпитывают примерно 2 – 3 раза в сезон. Первая подкормка проводится сразу же после высадки в почву – тогда лучше всего будет использовать перегной и гумус. Весенняя подкормка требует внесения комплексных минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий.

Кстати, весной нужно подкормить не только самшит. Ранее мы уже рассказывали, чем подкармливать розы для долгого и пышного цветения.

Самшит формирует большую массу листьев, поэтому ему понадобится немало этих элементов. А вот осенью азотосодержащих удобрений лучше избегать: в этот период вместо них используют калийные соли и суперфосфаты. Не следует забывать и о том, что подкормку минеральными веществами можно проводить только тогда, когда куст уже полностью укоренился.

Учитывайте, что с внесением удобрений следует быть достаточно осторожными, ведь их избыток может быть губительным для растения и привести к повреждению или даже к гибели кустов. Первым и главным же признаком, что самшит нуждается в подпитке, будет пожелтевшие листья – поэтому на этот признак точно стоит обратить внимание.