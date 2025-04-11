Відмінним засобом для підживлення троянд навесні є органічні добрива, пише 24 Канал. Це може бути компост, перепрілий гній, деревна зола, целюлоза, пташиний послід чи перепріла трава.

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Завдяки органічним добривам рослини насичуються поживними речовинами. Вони покращують структуру ґрунту та сприяють кращому кореневому росту. Підживлювати троянди можна курячим, коров’ячим чи кінським гноєм.

Щоб підготувати курячий послід, перепрілий матеріал розбавляють водою у співвідношенні 1:10 й настоюють впродовж 5 днів. Далі розчин потрібно розбавити з водою у пропорції 1:3. Коров’ячий гній теж треба розбавити водою у пропорції 1:10, а після настоювання розвести з водою у пропорції 1:2. Зверніть увагу на те, що підживлювати троянди свіжим гноєм не можна.



Названо найкраще підживлення для троянд / Фото Pexels

Для розвитку троянд можна застосовувати мінеральні добрива, в яких містяться конкретні елементи. Трояндам важливо отримувати калій, фосфор та азот, який є в цих добривах.

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Калій покращує якість цвітіння троянд та зміцнює імунітет рослини. Фосфор розвиває кореневу систему, а азот сприяє зростанню зеленої маси. Садівники радять використовувати комплексні мінеральні добрива, які призначені спеціально для троянд. Додавати добрива потрібно лише у вологий ґрунт, щоб не обпалити корені.

Мінеральні добрива краще використовувати для зрілих кущів, а от для молодих троянд підійдуть органічні добрива.