Троянди будуть цвісти все літо: зробіть зараз одну дрібничку

Троянди – це справжні королеви будь-якого саду. І садівники мріють про те, аби цвітіння цих розкішних квітів продовжувалося якнайдовше.

Троянди можуть прикрасити практично будь-яку клумбу чи сад, але вони потребують чимало догляду, повідомляє 24 Канал. Втім, вмілі садівники знають, що потрібно робити, аби троянди цвіли ціле літо.

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Рясний полив

Для того, аби троянди постійно зростали та мали сили на цвітіння, їх потрібно добре поливати, адже через нестачу води троянди досить швидко в'януть. Поливають рослину принаймні раз на два тижні. А у дуже жарку та суху погоду кількість поливів потрібно збільшити навіть сильніше – до одного на тиждень.

Внесення добрив

Протягом цілого літа троянду можна підгодовувати, аби в неї з'являлося більше квітів. Та почати підживлення потрібно ще раніше – навесні, аби у троянди були сили на те, аби сформувати сильні бутони та зелену масу.

Ідеальна підгодівля для троян – це кісткове борошно, адже воно містить усі потрібні рослині поживні речовини.



Троянди потрібно підживлювати / Фото Pexels

Та підживити навесні потрібно не тільки троянди, але й решту рослин. Які добрива внести під кущі малини для найкращого врожаю, ми вже розповідали раніше.

Обрізка троянд

І навесні, і влітку у троянд потрібно проводити обрізку та видаляти бічні пагони, коли вони досягають розміру у 5 – 6 сантиметрів. Такі пагони не дадуть квітів, натомість тільки забирають соки у рослини та заважають її цвітінню.

Але зверніть увагу на те, що в перший рік життя не можна проводити обрізку. Окрім того, не варто обрізати також чайні троянди.

Чим підживити троянди, аби вони цвіли ціле літо?

Підживлення – це все ж найважливіша частина догляду за трояндами навесні. І потрібно уважно поставитися до того, які саме добрива для цього обираєте. Ось кілька найкращих весняних підживлень для троянд: