Підживіть цим троянди в липні: цвітіння миттєво стане пишнішим

З весни і аж до осені троянди потребують підгодівлі для рясного цвітіння. І особливо важливі добрива влітку, аби квіти не сохли надто швидко та виростали пишними.

Вибір добрив для троянд може бути непростим завданням навіть для досвідчених садівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Світ рослин". Та заради гарного ефекту радять чергувати органічні та мінеральні добрива кожні 10 – 14 днів.

Цікаво Ці 3 рослини захистять дім від чаклунів і пристріту: посадіть їх перед воротами

Які мікроелементи потрібні трояндам?

Якщо ви не підживлюєте троянди кожні два тижні влітку – це значить, що ви вносите недостатньо добрив. Для того, аби рослина отримала всі поживні речовини, що потрібні їй для росту та пишного цвітіння, потрібно подбати про наявність у добривах таких макроелементів:

азот – він відповідає за нарощення зеленої маси, але найбільш важливий навесні та на початку літа. Міститься він в аміачній селітрі та карбаміді;

– він відповідає за нарощення зеленої маси, але найбільш важливий навесні та на початку літа. Міститься він в аміачній селітрі та карбаміді; фосфор – корисний елемент для кореневої системи та пагонів, а також потрібний для появи бутонів та рясного цвітіння. Міститься у сеперфосфаті;

– корисний елемент для кореневої системи та пагонів, а також потрібний для появи бутонів та рясного цвітіння. Міститься у сеперфосфаті; калій – підвищує опірність хворобам у троянди, а також розвиває морозостійкість та здатність витримувати спеку. Калій для троянд міститься у сульфаті калію.

До речі, раніше ми вже розповідали про квіти, які будуть цвісти знову і знову протягом літа – їх можна зрізати безліч разів.



Троянди потребують підживлення влітку / Фото Pexels

Чим підживити троянди у липні?

Що ближче до кінця літа, то сильніше у добривах зміщується акцент та фосфорно-калієві препарати. Окрім того, не можна використовувати тільки мінеральні підживлення – їх також потрібно чергувати з органікою:

курячий послід;

перегній;

компост;

зелене добриво.

У курячому посліді є магній, фосфор, калій, марганець, цинк тощо – тому це оптимальний вибір для підживлення троянд влітку. Але зважайте, що рослина отримує поживні речовини тільки тоді, коли добрива розведені у воді. Є кілька способів підживлення: