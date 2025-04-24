Виросте аномально великою: ось ідеальне весняне добриво для цибулі

Цибуля – це одна з найбільш невибагливих рослин. Та це не значить, що після посадки на грядку варто про неї забути – кілька підживлень їй все ж не завадять.

Якщо ви хочете переконатися, що згодом зберете неймовірно багатий урожай цибулі, вже зараз варто подбати про правильні підживлення, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Агроцентр".

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Чим підживити цибулю навесні?

Цибуля – це рослина, яка дуже любить підживлення. Вона добре ставиться до добрив, хоч і не потребує їх дуже часто. І якщо ви не впевнені у якості сорту, який посадили, чи у родючості ґрунту, тоді підживлення – це те, що може врятувати ваш урожай цибулі.

Найважливіше добриво, про яке точно не варто забувати – це азотовмісне. Азот потрібний для гарного розвитку та швидкого росту цибулі. А ось калійні підживлення можуть вплинути на стійкість культури до перепадів температур. Фосфорне добриво натомість корисне у випадку, коли цибуля страждає від різних збудників.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим потрібно навесні обробити часник, аби він не жовтів. Зробити це також варто навесні.

Оптимальний час для підживлення цибулі – це середина та кінець квітня. Температура в це час вже досить стабільна та висока, аби активно братися за підживлення і городу, і саду. Та у випадку цибулі досвідчені городники все ж радять надати перевагу мінеральним, а не органічним добривам.



Цибулю потрібно підживити у квітні / Фото Pexels

У мінеральних міститься більше корисних речовин, що підуть на користь цибулі. Ось кілька варіантів, що стануть у пригоді: калійна сіль, аміачна селітра, нітрофоска, карбамід тощо.

Та можна використати для підживлення і органіку, тільки потрібно приготуватися до того, що це займе більше часу та не матиме такого сильного ефекту. Посипайте грядки попелом, а після цього можна обробити пагони цибулі послідом, настояним на воді у пропорції 1:20.