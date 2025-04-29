Добрива надзвичайно важливі для винограду, адже для побудови листя, пагонів, грон та для відкладень у коренях багаторічній деревині потрібно чимало поживних речовин, які вона зазвичай отримує з ґрунту, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мій виноградник".

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Азот

Основну кількість азотних добрив потрібно вносити навесні, адже це стимулює зростання листя та нових молодих пагонів. А ось влітку, коли вже починається формування ягід та грон, азоту потрібно буде вже набагато менше.

З серпня азот винограду взагалі протипоказаний, адже усі сили рослини мають бути спрямовані на дозрівання урожаю та на визрівання лози, а активний ріст пагонів у цей період буде тільки шкодити рослині.

Азот міститься у таких добривах, як аміачна селітра та сечовина.

Фосфор

Його вносять у вигляді суперфосфату. Важливе це підживлення для розвитку квітів, воно також сприяє утворенню зав'язі та дозріванню ягід.



Виноград потребує регулярних підживлень / Фото Pexels

Калій

Він в основному відповідає за імунітет рослини, а також допомагає прискорити процес визрівання лози, тобто підготовки пагонів до зимівлі.

До речі, раніше ми розповідали про те, чим можна підживити смородину, аби отримати кращий урожай.

Калій – це практично будівельний матеріал для рослини, і вона споживає це підживлення у більших кількостях, ніж будь-який інший. Основне підживлення калієм, втім, потрібно проводити наприкінці літа, але потрібно не забувати про внесення цього добриву і на стадії росту та цвітіння винограду.

Найчастіше з калійних добрив застосовують хлористий калій чи сульфат калію.

Мідь

Цей елемент може підвищити стійкість лози до низьких температур, посухи та інших несприятливих умов довкілля. Але якщо ви вже використовуєте для захисту виноградників від хвороб препарати з вмістом міді, додаткові підживлення цим елементом не знадобляться.

Бор

Підживлення винограду борною кислотою також сприятиме проростанню пилку та підвищенню вмісту цукру в ягодах. Тож якщо ви хочете, аби ягоди були солодкі, тоді про це підживлення забувати не варто.

Органічні підживлення

Найкраще підживлювати виноград гноєм, компостом, пташиним послідом та попелом. Перепрілий гній та компост зазвичай закладають восени у прикореневу зону виноградних кущів.

А ось для проміжних підживлень використовують відстояний розчин з пташиного посліду. Послід потрібно розбавити водою у рівних пропорціях та дати йому перебродити. Після цього на 1 частину розчину додають 10 частин води та поливають розчином прикореневу зону винограду.

Зазвичай достатньо вливати по 2 відра на кущ. Зважайте, що гній, компост та курячий послід – це цінні джерела азоту, фосфору та мікроелементів, а попіл також містить чимало калію.