Удобрения чрезвычайно важны для винограда, ведь для построения листьев, побегов, гроздей и для отложений в корнях многолетней древесине нужно немало питательных веществ, которые она обычно получает из почвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мой виноградник".

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Азот

Основное количество азотных удобрений нужно вносить весной, ведь это стимулирует рост листьев и новых молодых побегов. А вот летом, когда уже начинается формирование ягод и гроздей, азота нужно будет уже гораздо меньше.

С августа азот винограду вообще противопоказан, ведь все силы растения должны быть направлены на созревание урожая и на вызревание лозы, а активный рост побегов в этот период будет только вредить растению.

Азот содержится в таких удобрениях, как аммиачная селитра и мочевина.

Фосфор

Его вносят в виде суперфосфата. Важна эта подкормка для развития цветов, она также способствует образованию завязи и созреванию ягод.



Виноград нуждается в регулярных подкормках / Фото Pexels

Калий

Он в основном отвечает за иммунитет растения, а также помогает ускорить процесс вызревания лозы, то есть подготовки побегов к зимовке.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, чем можно подкормить смородину, чтобы получить лучший урожай.

Калий – это практически строительный материал для растения, и оно потребляет эту подкормку в больших количествах, чем любой другой. Основная подкормка калием, впрочем, нужно проводить в конце лета, но нужно не забывать о внесении этого удобрения и на стадии роста и цветения винограда.

Чаще всего из калийных удобрений применяют хлористый калий или сульфат калия.

Медь

Этот элемент может повысить устойчивость лозы к низким температурам, засухи и других неблагоприятных условий окружающей среды. Но если вы уже используете для защиты виноградников от болезней препараты с содержанием меди, дополнительные подкормки этим элементом не понадобятся.

Бор

Подкормка винограда борной кислотой также будет способствовать прорастанию пыльцы и повышению содержания сахара в ягодах. Поэтому если вы хотите, чтобы ягоды были сладкие, тогда об этой подкормке забывать не стоит.

Органические подкормки

Лучше всего подпитывать виноград навозом, компостом, птичьим пометом и пеплом. Перепревший навоз и компост обычно закладывают осенью в прикорневую зону виноградных кустов.

А вот для промежуточных подкормок используют отстоянный раствор из птичьего помета. Помет нужно разбавить водой в равных пропорциях и дать ему перебродить. После этого на 1 часть раствора добавляют 10 частей воды и поливают раствором прикорневую зону винограда.

Обычно достаточно вливать по 2 ведра на куст. Учитывайте, что навоз, компост и куриный помет – это ценные источники азота, фосфора и микроэлементов, а пепел также содержит немало калия.