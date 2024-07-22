Чим підгодувати картоплю в липні, аби потім вибирати її відрами

Всього одне просте підживлення, яке ви можете приготувати самостійно, може збільшити врожайність картоплі у рази.

Саме у липні городникам дуже важливо приділити картоплі досить багато уваги, адже у цей період починається формування бульби. А від кількості та якості підживлення, яке ви внесете у ґрунт, залежить й урожайність.

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Рідке підживлення картоплі

Дуже ефективним підживленням для картоплі буде рідка суміш. Бульби можуть дуже швидко вбирати таке добриво та почнуть рости просто на очах. Саме рідке підживлення буде найкраще для прискорення дозрівання картоплі, збільшення її стійкості до хвороб та підживлення мікроелементами.

Один з недоліків цього способу – це трудомісткість у використанні, адже вам доведеться вручну полити кожен кущ.

Один з найкращих варіантів для липневого підживлення – це настій трав та дріжджів. Якщо у вас є бочка об'ємом 100 літрів, вам потрібно взяти 2 відра бур'янів та 3 пачки сухих дріжджів.

Суміш потрібно залити водою та залишити настоюватися на 5 – 7 днів. Після цього за бажанням ви можете внести 2 столові ложки мінерального добрива – наприклад, гумату калію чи нітроамфоски.

Після того, як ви приготуєте розчин, потрібно підгодувати ним картопляні грядки. Під кожен кущ потрібно вилити по 2 літри суміші. Розбавляти її додатково не потрібно, а підживлення зазвичай проводять у суху погоду.



Картопля потребує підживлення / Фото Pexels

Комплексне підживлення картоплі

Цей спосіб буде набагато простіший, адже вам не потрібно нічого змішувати – просто візьміть готове комплексне добриво. Корисною для грядок буде азофоска, її потрібно розсипати по 2 чайні ложки під кожен кущ, а після цього рясно полити грядки.

До речі, підживлювати картоплю мінеральними речовинами не варто, якщо до збору урожаю залишилося менше, ніж два тижні, адже нітрати з добрив можуть потрапити в картоплю та спричинити отруєння.