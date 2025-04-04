Покладіть по жмені засобу в кожну лунку: картоплі буде вдвічі більше, ніж торік

Посадка картоплі – це відповідальний процес, і чимало городників намагаються знайти лайфхаки, які допоможуть захистити коренеплоди від шкідників та збільшать врожай.

Найкращий захист картоплі від шкідників – це добрива, що потрібно закласти в лунку ще під час посадки бульби, повідомляє 24 Канал. На щастя, добрива не потрібно купувати за великі гроші. Ідеально працюватиме і копійчаний засіб, який можна знайти в магазині.

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Чим підживити картоплю під час посадки?

Один з основних факторів, що впливає на урожайність картоплі – це шкідники, які псують кущі. І головний з них, з яким постійно доводиться боротися – це дротяник. Багато городників все ще думають, що отвори, які він робить у бульбах – це невелика біда. Мовляв, їх можна просто обрізати та далі їсти коренеплід.

Втім, зважайте також, що через ці отвори у картоплю можуть потрапити збудники різноманітних хвороб – а це, звісно ж, вплине на якість та кількість вашого урожаю. Хоча, звісно, дротяник – це не єдиний шкідник, з яким доводиться мати справу власникам картопляних грядок. Дуже часто на них з'являються також колорадські жуки.

До речі, для того, щоб отримати максимальний урожай картоплі, потрібно вчасно її посадити. Ми вже розповідали, коли садити картоплю у квітні за місячним календарем.

Втім, ви легко можете вберегти картоплю від псування, якщо у кожну лунку під час посадки бульби покладете жменю одного засобу – а саме гірчичної макухи чи гірчичного порошку.



Картоплю потрібно підживити під час посадки / Фото Pexels

Ці засоби не тільки підживлюють ґрунт та допомагають картоплі рости та розвиватися, але також є згубними для багатьох паразитів.

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Та, звісно, це не єдиний засіб, що ви можете використати для підживлення картоплі під час посадки. Ось кілька інших корисних варіантів, які підвищать врожайність картоплі: