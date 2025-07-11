Полийте цим гортензію в липні, і вона зацвіте, як шалена

Гортензія може бути справжньою королевою вашого саду – та для цього за нею все ж варто доглядати. Зважайте, що правильні і вчасні підживлення – це запорука її пишного цвітіння.

Різнобарвні і пишні суцвіття гортензії зачаровують усіх садівників без винятку, повідомляє 24 Канал. Та якщо ви хочете, аби кущ цвів безперервно усе літо, потрібно подбати про "смачні" підживлення для рослини.

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Чим поливати гортензію влітку, аби росла?

По-перше, не варто нехтувати поливом звичайною водою. Та з ним варто бути все ж обачними – гортензія не любить застоювання води, і через це може початися гниття коріння. А враховуючи, що зазвичай гортензії садять у затінку, це цілком можливо, якщо кущ залити надто сильно.

Але окрім води є ще кілька ідеальних поливів-підживлень для квітки.

До слова, раніше ми розповідали, які рослини можна посадити в липні, аби вони почали цвісти восени.

Кефір

Практично усі сорти гортензій обожнюють полив кефіром – адже у ньому містяться кисломолочні бактерії, що дуже корисні для квітів. Окрім того, можна використовувати також ряжанку чи просто кисле молоко.

Для розчину потрібно розвести 2 літри кефіру у 10-літровому відрі води. Поливайте гортензію під корінь, аби розчин не потрапив на листя. Важливо попередньо зволожити землю – перед внесенням добрива полийте гортензію відром звичайної води: так ви уникнете опіків на корінні куща.



Гортензію можна полити кефіром / Фото Pexels

Яблучний оцет та лимонна кислота

Гортензія – це ацидофільна рослина, тобто така, що надає перевагу кислому ґрунту. У нейтральному чи лужному середовищі вона ростиме набагато гірше, а про цвітіння й взагалі не мовитиметься. Тож для підтримки кислотності ґрунту потрібно періодично вносити кислі добрива.

Для цього візьміть 100 грамів яблучного оцту та розведіть у 10 літрах води. Поливайте кущі, попередньо вливши відро звичайної води.

Окрім того, для підкислення ґрунту використовують також і лимонну кислоту – потрібно взяти всього 2 столові ложки на 10 літрів води.

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Кислий хліб

Цей спосіб підживлення гортензії може здивувати, але він все ж дуже дієвий. Якщо у вас залишилося трохи сухих хлібних скоринок, викидати їх точно не варто – натомість можна приготувати кислий розчин для гортензії.

Залийте хліб теплою водою та залиште до початку бродіння. Після цього поливайте розчином кущі – і цвітіння не буде перериватися аж до осені.