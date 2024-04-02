Перець стане високим і міцним: використайте це добриво на розсаді

Весна – це саме час для вирощування розсади, і крім цього за нею потрібно також правильно доглядати, щоб вона виросла міцною. Тож дізнайтеся, які добрива найкраще підійдуть для перцю.

Звісно, кожен городник мріє про те, щоб його перець виріс солодким і великим. Та досягти цього не так вже й просто: потрібно подбати про догляд. Зокрема, і про підживлення.

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Чим підживлювати перець

Перед тим, як переходити до підживлення, потрібно розібратися з тим, як правильно поливати перець. Річ у тому, що вода – це перше, що впливає на зріст та здоровий розвиток будь-якої рослини, зокрема і перцю. Ця рослина досить вологолюбна, втім, її легко залити водою, і це може погіршити її ріст.

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Тож ідеальний термін для поливу – це раз на тиждень. Використовувати для цього потрібно теплу воду.



Перець потрібно правильно поливати / Фото Pexels

Найкращими ж варіантами для підживлення перцю будуть сечовина та суперфосфат. Втім, ви можете використовувати також кілька додаткових добрив.