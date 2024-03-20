Перші листочки тюльпана пробиваються вже майже відразу після того, як сходить сніг. І вже тоді можна і почати підживлювати рослини. Тож якщо ви встигнете зробити це вчасно 3 чи 4 рази, тоді квіти цвістимуть пишно і довго.

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Як часто потрібно підживлювати тюльпани

Вперше підживлювати тюльпани потрібно дуже рано навесні – тоді, коли зійде сніг. Другий раз, коли потрібно вносити добрива – це тоді, коли квіти зав'язують бутони. Наступне підживлення потрібно проводити на початку цвітіння, а останнє – відразу ж після того, як тюльпани відцвіли.

А для того, щоб удобрювати рослини, потрібно використовувати три базові речовини, які дуже потрібні для тюльпанів. Отож, не забудьте про азот, фосфор та калій. В різні періоди росту квітки тюльпани потребують якогось із цих елементів більше за інші.



Тюльпани потрібно вчасно підживлювати / Фото Pexels

Також ви можете до добрив додати трохи заліза, міді, магнію, марганцю, бору та цинку. Всі ці елементи ви зможете знайти у комплексних добривах для тюльпанів.

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Якщо рослині не вистачає азоту, тоді довжина її стебла може суттєво зменшитися, а бутони будуть дрібними. Та і дітки цибулин будуть утворюватися у дуже невеликій кількості.

Натомість калій і фосфор потрібні для того, щоб зміцнювати коріння та стимулювати пишне цвітіння рослини. Вони також є чудовою профілактикою багатьох хвороб.

Залізо корисне рослині для того, щоб утворювати хлорофіл у клітинах, а від нього листя та стебла рослини набувають насиченого зеленого кольору. Бор допомагає зав'язати цвітіння, а цинк робить рослини менш вразливими до весняних заморозків.