Первые листочки тюльпана пробиваются уже почти сразу после того, как сходит снег. И уже тогда можно и начать подпитывать растения. Поэтому если вы успеете сделать это вовремя 3 или 4 раза, тогда цветы будут цвести пышно и долго.

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Как часто нужно подкармливать тюльпаны

Впервые подкармливать тюльпаны нужно очень рано весной – тогда, когда сойдет снег. Второй раз, когда нужно вносить удобрения – это тогда, когда цветы завязывают бутоны. Следующую подкормку нужно проводить в начале цветения, а последнюю – сразу же после того, как тюльпаны отцвели.

А для того, чтобы удобрять растения, нужно использовать три базовые вещества, которые очень нужны для тюльпанов. Поэтому, не забудьте про азот, фосфор и калий. В разные периоды роста цветка тюльпаны нуждаются в каком-то из этих элементов больше других.



Тюльпаны нужно вовремя подпитывать / Фото Pexels

Также вы можете к удобрениям добавить немного железа, меди, магния, марганца, бора и цинка. Все эти элементы вы сможете найти в комплексных удобрениях для тюльпанов.

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Если растению не хватает азота, тогда длина его стебля может существенно уменьшиться, а бутоны будут мелкими. Да и детки луковиц будут образовываться в очень небольшом количестве.

Зато калий и фосфор нужны для того, чтобы укреплять корни и стимулировать пышное цветение растения. Они также являются отличной профилактикой многих болезней.

Железо полезно растению для того, чтобы образовывать хлорофилл в клетках, а от него листья и стебли растения приобретают насыщенный зеленый цвет. Бор помогает завязать цветение, а цинк делает растения менее уязвимыми к весенним заморозкам.