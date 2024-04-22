Щоб кабачки добре росли треба враховувати кілька правил при їхньому вирощуванні. Вибирайте сорти кабачків з тривалим плодонасінням, видаляйте старі та хворі листя, захищайте їх від хвороб, підгодовуйте впродовж всього періоду плодоношення та мульчуйте землю.
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Овочі люблять не лише, коли їх підливають, але й підживлюють, тому впродовж їхнього плодоношення варто їх підгодовувати.
Чим підживлювати кабачки
Дріжджі
Цей засіб підвищує активність ґрунтових мікроорганізмів. Для розчину вам треба 100 грамів дріжджів розвести в 1 літрі теплої води, додати 1 столову ложку цукру та залишіть на 3 години в теплому місці. Один стакан рідини розчиніть в 10 літрах води та поливайте 5 літрів на один кущ.
Дріжджі при попаданні в ґрунт стимулюють розкладання органіки. В результаті азот, фосфор і калій швидко поглинаються коренями рослин, і кабачки ростуть "як на дріжджах". Але пам’ятайте, що полив розчином дріжджів треба чергувати з калійною підгодівлею. Використовуйте їх на прогрітому ґрунті, який багатий органікою.
Названо найкраще підживлення для кабачків / Фото Pexels
Настій кропиви
Цей настій є гарною калійною підгодівлею. Кропиву поставте у відро та залийте водою. Час від часу помішуйте вміст, а через 2 тижні настій буде готовим. 1 літр настою розведіть в 10 літрах води та поливайте кабачки.
Настій коров’яку
Одну частину коров’ячого гною залийте 5 частинами води та дайте настоятися впродовж 2 тижнів, періодично помішуючи. Для поливу кабачків візьміть 1 літр настою на 10 літрів води.
Деревна зола
Це мінеральне добриво розкислює, збагачує та покращує структуру ґрунту. В золі є 30 мінералів, які є важливими для рослин. Склянку золи розведіть в 10 літрах води і поливайте з розрахунку 5 літрів на один кущ. А сухим просіяним попелом посипайте листя та землю під кущами. Опудрювання кабачків золою допоможе захистити їх від поширених хвороб.
Карамбід
Це добриво допоможе кабачкам нарощувати нове листя, яке є важливим для кущів. Для кореневого та позакореневого підживлення 10 грамів сечовини розводять в 10 літрах води.