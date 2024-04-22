Чтобы кабачки хорошо росли надо учитывать несколько правил при их выращивании. Выбирайте сорта кабачков с длительным плодоношением, удаляйте старые и больные листья, защищайте их от болезней, подкармливайте в течение всего периода плодоношения и мульчируйте землю.
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Овощи любят не только, когда их подливают, но и подпитывают, поэтому в течение их плодоношения стоит их подкармливать.
Чем подкармливать кабачки
Дрожжи
Это средство повышает активность почвенных микроорганизмов. Для раствора вам надо 100 граммов дрожжей развести в 1 литре теплой воды, добавить 1 столовую ложку сахара и оставить на 3 часа в теплом месте. Один стакан жидкости растворите в 10 литрах воды и поливайте 5 литров на один куст.
Дрожжи при попадании в почву стимулируют разложение органики. В результате азот, фосфор и калий быстро поглощаются корнями растений, и кабачки растут "как на дрожжах". Но помните, что полив раствором дрожжей надо чередовать с калийной подкормкой. Используйте их на прогретом грунте, который богат органикой.
Названа лучшая подкормка для кабачков / Фото Pexels
Настой крапивы
Этот настой является хорошей калийной подкормкой. Крапиву поставьте в ведро и залейте водой. Время от времени помешивайте содержимое, а через 2 недели настой будет готовым. 1 литр настоя разведите в 10 литрах воды и поливайте кабачки.
Настой коровяка
Одну часть коровьего навоза залейте 5 частями воды и дайте настояться в течение 2 недель, периодически помешивая. Для полива кабачков возьмите 1 литр настоя на 10 литров воды.
Древесная зола
Это минеральное удобрение раскисляет, обогащает и улучшает структуру почвы. В золе есть 30 минералов, которые важны для растений. Стакан золы разведите в 10 литрах воды и поливайте из расчета 5 литров на один куст. А сухой просеянной золой посыпайте листья и землю под кустами. Опудривание кабачков золой поможет защитить их от распространенных болезней.
Карамбид
Это удобрение поможет кабачкам наращивать новые листья, которое является важным для кустов. Для корневой и внекорневой подкормки 10 граммов мочевины разводят в 10 литрах воды.