Будуть відра урожаю: чим підживлювати яблуню навесні

Майже в кожному саді посаджена яблуня. Плодове дерево здатне приносити хороший урожай кожного року, але не треба забувати про догляд та добриво. Щоб урожай збільшувався кожного року, а яблуня родила десятки років – дізнайтеся чим саме її треба підживлювати.

Це треба робити не лише заради того, аби яблуні виросли великими та соковитими, але й для того, аби пробудити дерево після зимової сплячки та підгодувати її для хорошого врожаю, пишуть Поради 24. Якщо ж на вашій дачній ділянці молода яблуня, тоді треба обов’язково дотримуватися кілька основних рекомендацій.

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Як підживлювати молоду яблуню

Якщо під час посадки яблуні ви внесли добрива, то в перший рік її нічим підживлювати не треба. Піклуватися про саджанці треба на третій рік вирощування. Перша весняна підгодівля має бути на початку вегетації – у квітні й травні.

Другий раз яблуню треба підгодовувати вже в період цвітіння, а третій раз – в період формування плодів. Ці кілька кроків покращать врожайність, та й поживних речовин у ґрунтів буде чимало. Добрива треба вносити під корінь. Для цього викопайте по колу невеличку канавку.



Найкращі методи підживлення яблуні / Фото Pexels

Які добрива є корисними для яблуні

Щоб листя гарно розвинулося, вносьте азотне добриво. Калій краще застосовувати перед цвітінням. Яблунька добре сприймає органічні та мінеральні добрива, тому можете використовувати будь-що: аміачну селітру, нітроамофоску, карбамід чи гній.

Добре дотримуйтеся пропорцій, які вказані в інструкції, оскільки якщо дати забагато добрива, то яблуня розвине більше пагонів та почне рости, але не буде добре плодоносити.

Передозування мінеральних сумішей може призвести до втрати дерева. Будьте обережними з азотом, кілька разів його вносити не рекомендовано. Мінеральну суміш чи органіку вносьте до 40 сантиметрів та присипте землею.

Які органічні добрива використовувати

Для підживлення яблуні чудово підходить перегній, курячий послід, коров’ячий гній, компост, торф тощо. Садівники найчастіше застосовують перегній, оскільки він добре впливає на розвиток коріння. На одне доросле дерево треба використовувати кілька відер.

Курячий послід теж є дуже хорошим органічним добривом. Послід з водою треба використовувати у пропорції 1:10. Для одного дерева знадобиться 5 літрів підживлення.