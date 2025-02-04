Дим від сигарет може залишити неприємний аромат на волоссі, тож його доведеться вимити, пише 24 Канал. Щоб позбутися запаху зі шкіри рук – добре їх вимийте з милом.

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Чим вивести запах від сигарет

Мінімізувати запах сигарет на одязі можна у випадку, якщо не курити в закритому приміщенні й не стояти поблизу з курцями. В іншому випадку увесь дим легко перейде на ваш одяг, однак не варто засмучуватися, оскільки його можна легко вивести.

Вимочування

Якщо речі від сигарет дуже сильно прокурені, тоді перед пранням його треба попередньо вимочити у теплій воді з білим оцтом в рівній пропорції на 30 хвилин. Після цього киньте одяг в пральну машину й добре висушіть на свіжому повітрі.



Методи, які допоможуть вивести поганий запах / Фото Pexels

Прання

Продимлений одяг періть при температурі 60°C звичайним пральним порошком. Щоб остаточно вивести сморід від сигарет, до прання додайте столову ложку оцту, який нейтралізує запах та пом’якшить одяг.

Ефірна олія

У пахучих ефірних оліях містяться антибактеріальні властивості. Потрібно додати кілька крапель олії евкаліпта, лаванди чи чайного дерева до прання, щоб вивести сморід.

Сода

Звичайна сода здатна абсорбувати запахи. Потрібно насипати її на дно кошика з брудним одягом, залишити речі з неприємним запахом на ніч, а вранці перед пранням струсити й кинути в машинку.

Свіже повітря

Щоб нейтралізувати запах від сигарет, потрібно повісити одяг на свіже повітря на кілька годин або на всю ніч.