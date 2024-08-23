Звісно ж, коли ви кидаєте білизну до прання, ви очікуєте побачити відмінний результат. Проте навіть з магазинними дорогими товарами досягти цього результату виходить не завжди.

Цікаво 5 речей, які потрібно викинути з ванної до кінця літа

Чим замінити кондиціонер

Дуже часто до прання також додають кондиціонер для того, аби ваша білизна стала легшою, м'якшою та відчувалася свіжішою. Втім, на жаль, далеко не завжди ці засоби дають бажаний результат, і в багатьох випадках ще й можуть здивувати несподіваними "побічними ефектами".

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Наприклад, кондиціонер може наче "склеїти" волокна тканини, а деякі його компоненти погано виполіскуються і зрештою накопичуються у матеріалі, а це може погано впливати на якість вашого прання. Але, на щастя, вам зовсім не обов'язково використовувати покупний засіб. Якщо ви не хочете страждати від неприємних сюрпризів, тоді спробуйте замінити хімію підручними засобами.



Кондиціонер не обов'язково використовувати / Фото Pexels

Сіль

Ефект пом'якшення матеріалу може надати звичайна кухонна або ж морська сіль. І під час прання вам потрібно просто додати приблизно 3 – 4 столові ложки продукту у відсік до кондиціонера. Ви тоді відразу помітите, наскільки свіжішою білизна відчувається після прання.

Харчова сода

З завданням кондиціонера може ефективно впоратися і звичайна харчова сода. Вам потрібно засипати у відсік приблизно 3 столові ложки соди. Окрім цього, ви також можете додати до неї кілька крапель будь-якої ефірної олії для покращення результату. Обирайте будь-який запах, що вам найбільше до вподоби, і тоді білизна не тільки пом'якшиться, але й набуде приємного запаху.

Вода, оцет та бальзам для волосся

Для приготування такого засобу, вам потрібно змішати пів літра води, додати до них 150 мілілітрів бальзаму для волосся, а також додати 250 мілілітрів оцту. Під час прання цю суміш у невеликій кількості заливають у відсік для кондиціонера.