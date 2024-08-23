Конечно же, когда вы бросаете белье в стирку, вы ожидаете увидеть отличный результат. Однако даже с магазинными дорогими товарами достичь этого результата получается не всегда.

Интересно 5 вещей, которые нужно выбросить из ванной до конца лета

Чем заменить кондиционер

Очень часто к стирке также добавляют кондиционер для того, чтобы ваше белье стало легче, мягче и чувствовалось свежее. Впрочем, к сожалению, далеко не всегда эти средства дают желаемый результат, и во многих случаях еще и могут удивить неожиданными "побочными эффектами".

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Например, кондиционер может как бы "склеить" волокна ткани, а некоторые его компоненты плохо выполаскиваются и в конце концов накапливаются в материале, а это может плохо влиять на качество вашей стирки. Но, к счастью, вам совсем не обязательно использовать покупное средство. Если вы не хотите страдать от неприятных сюрпризов, тогда попробуйте заменить химию подручными средствами.



Кондиционер не обязательно использовать / Фото Pexels

Соль

Эффект смягчения материала может предоставить обычная кухонная или морская соль. И во время стирки вам нужно просто добавить примерно 3 – 4 столовые ложки продукта в отсек к кондиционеру. Вы тогда сразу заметите, насколько свежее белье ощущается после стирки.

Пищевая сода

С задачей кондиционера может эффективно справиться и обычная пищевая сода. Вам нужно засыпать в отсек примерно 3 столовые ложки соды. Кроме этого, вы также можете добавить к ней несколько капель любого эфирного масла для улучшения результата. Выбирайте любой запах, что вам больше всего нравится, и тогда белье не только смягчится, но и приобретет приятный запах.

Вода, уксус и бальзам для волос

Для приготовления такого средства, вам нужно смешать пол литра воды, добавить к ним 150 миллилитров бальзама для волос, а также добавить 250 миллилитров уксуса. Во время стирки эту смесь в небольшом количестве заливают в отсек для кондиционера.