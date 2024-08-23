Якщо ви не знаєте, з чого почати сезонне прибирання, тоді чому б не взятися за організацію ванної кімнати? Зрештою, якщо ваші полиці виглядають просто забитими різноманітними речами, це означає, що частки з них, ймовірно, потрібно позбутися.

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Сонцезахисний крем

Можливо, до кінця літа ви вже використали велику частку свого сонцезахисного крему, та навіть частково використані пляшки все ж важливо перевірити. Перегляньте колекцію та викиньте усе, що протерміновано, не допомагає проти сонячних опіків чи викликає алергічну реакцію.

Також дуже важливо перевірити час використання. Чимало речей, які лежать у вашій ванній кімнаті, мають його, і це не те саме, що термін придатності. Навіть якщо він ще не витік, перевірте, скільки часу можна користуватися річчю з моменту відкриття. І якщо ви робите це надто довго, позбудьтеся її.

Перекис водню

Ви, можливо, вже зовсім забули про ту пляшку перекису водню, що сховалася під раковиною у ванній кімнаті. Втім, вона вже, скоріш за все, втратила свою ефективність. Річ у тому, що перекис водню діє протягом 1 – 6 місяців після відкривання пляшки.

Засоби першої допомоги

Не варто тримати вдома протерміновані засоби медичної допомоги. Тож якщо ви давно не замінювали свій, тоді потрібно якомога швидше цим зайнятися.

Протерміновані косметичні засоби

Якщо сироватка для лиця викликала у вас висипання ще три місяці тому, чому вона все ще стоїть у вас у ванній кімнаті? Саме час попрощатися з продуктами, які не виправдали ваших очікувань. Якщо вони нові, але не підійшли вам, можете передати їх друзям, а якщо вже старі – просто викиньте пляшечки.



Косметику потрібно перевіряти / Фото Pexels

Старі рушники та мочалки

Ваша мочалка для душу вже протерлася до дірок чи розсипається прямо в руках? Саме час купити нову і позбутися старої. Те саме стосується і рушників, які вже не виглядають свіжими навіть після прання.