Завдяки регулярному поливу огірки виростуть смачними, пише 24 Канал. Якщо ж в період спекотної погоди овочі не отримують достатньої кількості води, а ґрунт нічим не підживлений, тоді в плодах утворюється кукурбітацин, який віддає гіркотою під час вживання.

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При засолюванні та консервуванні цієї гіркоти не буде відчуватися, а ось свіжі овочі будуть гірчити. Найчастіше кукурбітацин з’являється через сильну спеку, холодне літо та посуху.

Чому огірки гірчать – основні причини

Дачники радять садити огірки на легкому ґрунті, в якому міститься багато поживних речовин. Погано овочі ростуть в глинистому ґрунті, тому від такої посадки треба відмовитися.

Не можна поливати огірки холодною водою, оскільки це викличе в них додатковий стрес. Дозволяється здійснювати полив лише теплою або відстояною водою. Часто огірки можуть гірчити від нестачі поливу.



Огірки можуть гірчити з багатьох причин / Фото Pexels

Літо може супроводжуватися спекотними днями, тому в такому випадку посіви треба накривати від прямих сонячних променів, оскільки огірки потребують тіні при зростанні.

На гіркоту може впливати неякісне насіння, відповідно й урожай буде несмачним. Окрім того, дачники помітили, що часто гіркота спостерігається, коли овочі уражені капустянкою чи попелицею. Щоб захиститися від комах, рослини починають виробляти кукурбітацин.

Як врятувати огірки від гіркоти

Прибрати гіркоту можна завдяки вимочуванні в холодній воді. Попередньо треба зрізати кінці з обох сторін та залишити овочі у воді на 3 години.

Дієвою є сіль проти гіркоти. Овочі треба розрізати вздовж навпіл, посипати сіллю та залишити на 30 хвилин. Після цього сіль треба змити та залишити огірки в холодній воді на кілька хвилин.

До слова! Щоб огірки виросли соковитими й хрусткими, важливо дотримуватися певних правил. Є одна фатальна помилка, яка здатна пошкодити корені огірків. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

В іншому випадку допоможе звичайне очищення шкірки, оскільки гірка речовина міститься найбільше у верхній частині. У м’якоті поганий смак не буде відчуватися.