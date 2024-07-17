Виявляється, що якщо пропустити цей важливий крок, то ви ризикуєте отримати зіпсуту консервацію та всі ваші старання будуть зведені нанівець.

Читайте також Як правильно зберігати фрукти та овочі, щоб вони не зовні морщилися: золоті правила

Влітку всі ми досхочу насолоджуємося сезонними овочами та фруктами, але не варто забувати про заготовки на зиму. Однак робити консервацію потрібно правильно, не забуваючи дотримуватися всіх основних кроків.

Для чого перевертати банку

Перевертати банки дуже важливо. Коли ми їх перевертаємо, то перевіряємо герметичність закриття тари. Якщо ж з якоїсь банки буде витікати розсіл чи сік, то консервація довго триматися не буде.

У випадку, якщо тара буде протікати, банку треба відкрити, ще раз переварити її вміст і заново закрутити. Якщо повторно обробляти вміст банки не хочете, то можете з’їсти продукт, оскільки в негерметичній тарі він довго не простоїть.

Перевертати банку треба не лише тоді, коли з неї витікає рідина, але й коли появляються бульбашки біля кришки. Ця ознака теж вкаже на негерметичність.

Зверніть увагу, бо банки з кришками, які закручуються, перевертати не треба. Цю маніпуляцію треба виконувати лише з тарою, яка закривається за допомогою спеціального девайсу для закручування кришок на банках.

Ніколи не беріть банки голими руками, бо можете обпектися. Перевертати їх треба обережно та ставити на рівну поверхню. По дну тари стукати не можна. Господині рекомендують накривати банки рушником, щоб вони якомога довше залишалися гарячими.



Банки треба обов'язково перевертати / Фото Pexels

Як довго тримати банки перевернутими

Все залежить від величини тари. Банкам 0,5 літрів буде достатньо 30 хвилин, а меншому об’єму – наполовину менше. Тару об’ємом 1 літр треба тримати перевернутою кілька годин, а великі 3-літрові банки – мінімум 6 годин.

Готову консервацію також треба перевіряти. Якщо банка не протекла за перші кілька годин, це ще не означає, що її вміст не може зіпсуватися. Перевіряйте чи не здулася кришка та, чи немає під кришкою пухирців.