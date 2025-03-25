Якщо ви кожного разу помічаєте, що ваш чайник починає шуміти перед закипанням, ви не одні – адже це відбувається практично з усіма електричними чайниками, повідомляє 24 Канал. Та пояснення знають не всі.

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Чому чайник шумить під час закипання?

Вся річ полягає у тому, що під час нагрівання води біля дна чайника утворюються бульбашки газу, який не конденсувався. Це може бути, наприклад, розчинений у воді кисень. І через недостатню температуру тиск всередині бульбашок змінюється, через що вони лопаються. Саме цей процес супроводжується характерним шумом, який і доводиться чути перед закипанням води.

Коли температура підвищується до 100 градусів, тиск всередині бульбашок стає таким самим, як і зовні, і вони починають рости в обсязі, підіймаючись до поверхні. Якщо водна не прогріта там до 100 градусів, тоді частина пари, що утворилася, конденсується та повертається назад. Пухирці втрачають об'єм та знову повертаються на дно.

Зміна супроводжується шумом – і ми його чуємо від чайника під час закипання води. А ось коли вода на поверхні досягає 100 градусів, вибух парових бульбашок буде відбуватися на поверхні, і вони не опускаються знову вниз. Цей процес супроводжується рясним виділенням пари, що виривається з чайника, і тоді шум переходить у булькання.



Чайник може шуміти під час закипання / Фото Pexels

Як позбутися нальоту на чайнику?

Отож, шум під час закипання чайника – це зовсім не проблема, а цілком природний процес. А от білий наліт на дні вже може принести чимало негараздів. І позбутися накипу на чайнику часом буває непросто.

Та робити це потрібно, адже через значне його накопичення чайник може не тільки швидше зламатися, але й смак води, що ви нагріваєте у ньому, зміниться – і не у кращий бік. Більшість експертів радять використовувати для очищення лимонну кислоту чи оцет – їх потрібно прокип'ятити разом з водою, і тоді наліт відвалиться практично сам.