Посадіть чорнобривці на грядках: вони врятують ваш урожай

Досвідчені городники знають, як корисно посадити на городі кілька кущів чорнобривців, однак про їхню властивість на урожай знають не всі. Ймовірно, ви вже чули про те, що чорнобривці відлякують шкідників, які атакують рослини, і це справді так.

Квіти чорнобривців виділяють доволі їдкий запах, який не люблять гризуни, комахи та інші шкідники. Щоб вберегти врожай та відлякати небажаних "гостей", квіти треба висаджувати по периметру грядок чи між рядами посадок.

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Як чорнобривці відлякують шкідників

Якщо висадити чорнобривці поруч з капустою, то вбережете овочі від поїдання совкою чи білявкою капустяною. Чорнобривці посаджені біля цибулі вбережуть її від цибулевої мухи, а біля полуниці – від суничного довгоносика.

Запах чорнобривців дуже не люблять колорадські жуки та попелиця. Вся річ у тому, що для них погано пахне не лише квітка, але і її коріння. Запах також здатен відлякати дротяника, медведку та нематодів – мікроскопічних черв’яків в ґрунті.



Чорнобривці відлякують шкідників з ділянки / Фото Pexels

Деякі садівники навіть садять чорнобривці біля молодих дерев, щоб захистити їх від хвороб та шкідників.

Ці квіти містять фітонциди, які знищують грибкові інфекції, які викликають фузаріоз у рослин. Для знезараження ґрунту їх висаджують на городі, а після цвітіння закладають в землю. Через місяць на цьому місці вже можна саджати нові культури: кукурудзу, ячмінь та інше.

З чорнобривців також отримують органічне добриво та компост. Деякі садівники вирощують їх як сидерати, аби оздоровити структуру ґрунту, застосовують як мульчу та навіть садять в місцях, де багато бур’янів, щоб вивести їх з ділянки.