Прибирання – це важлива, але не єдина складова, що дозволяє підтримувати дім в порядку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Зважайте, що дуже часто безлад утворює чимало дрібничок, чи на перший погляд дрібних та неважливих звичок.

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Ви кидаєте все біля дверей

Коридор вашого дому може бути або місцем організації речей, або ж скупченням хаосу. Якщо ви звикли кидати біля дзеркала чи шухляди для взуття сумки, книги, гаманець, ключі, капелюхи, куртки, взуття тощо – тоді безладу просто не уникнути.

Що більше ви покладете одного дня, то більше безладу там з'явиться згодом, і зрештою знайти хоч щось у купі буде просто неможливо. Окрім того, неприбраний та неорганізований коридор створює неприємне враження відразу ж, як ви переступаєте поріг дому.

Використовуєте пласкі поверхні як імпровізоване сховище

Якщо ваші полиці та стільниці є місцем для зберігання, а не місцем для декору, варто замислитися, чи не час прибрати усі непотрібні речі звідти. Варто порушити правило всього один раз, і ви вже помітите, що ваш дім виглядає трохи неохайно.

Зважайте, що кількість об'єктів, що може побачити око, вже створює відчуття хаосу. Розпочніть щоденне прибирання, приділивши кілька хвилин прибиранню стільниць.



На стільницях не можна зберігати речі / Фото Pexels

Організовуєте дім, про який мрієте, а не той, який у вас є

Дуже часто цієї помилки люди припускаються і навіть не помічають її. Наприклад, ви побачили в соцмережах чудову стійку для одягу, і вам здається, що вона допоможе скоротити безлад. Та якщо ви живете у невеликому просторі та вже маєте шафу, це може тільки збільшити візуальний хаос у кімнаті.

Важливо не покладатися на соцмережі, коли ви організовуєте свою оселю, а слідкувати за тим, що потрібно саме вам.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Ви плутаєте прибирання з організацією

Прибирання означає, що речі виглядатимуть охайно відразу ж після прибирання, а організація – це більш довгострокове рішення. Це система, що передусім запобігає безладу. І це різниця між тим, аби закинути все у величезний ящик для мотлоху, чи приділити хвилинку, аби повернути речі на свої місця.

І коли речі у вашому домі не мають свого визначеного місця, вони починають накопичуватися на будь-якій найближчій поверхні.

До речі, раніше ми розповідали, які речі потрібно викинути зі спальні, аби вона не виглядала захаращеною.

Дозволяєте паперам накопичуватися

Якщо ви звикли зберігати квитанції та чеки, тоді знаєте, що стоси паперів можуть з часом накопичуватися. І через страх викинути щось важливе чимало людей просто дозволяють їм рости та захоплювати все більше простору. А зрештою це призводить до безладу.