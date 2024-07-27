Неприємний запах з холодильника – це проблема, із якою, на жаль, доводиться зіштовхуватися досить великій кількості людей, особливо влітку. І, виявляється, саме ваші звички й призводять до появи небажаних ароматів.

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Ви дозволяєте їжі довго лежати

Основна причина усіх поганих запахів у холодильнику – це стара їжа. І якщо ви не перевіряєте свій холодильник на наявність зіпсованих продуктів, тоді не дивуйтеся, що він починає погано пахнути.

А також потрібно не просто викинути зіпсований продукт, але й протерти місце у холодильнику, де він стояв.

Недостатньо часто миєте холодильник

Ось ще один очевидний факт: холодильник потрібно мити частіше. Чи можете пригадати, коли робили це востаннє? Якщо ні – тоді саме час взятися за цю неприємну, але необхідну справу.

Фахівці рекомендують прибирати там приблизно раз на тиждень – тоді це не займатиме так багато часу, адже там просто не встигне накопичитися багато бруду.

Ви не прибираєте плями відразу

Якщо в холодильнику розлився сік чи молоко, пляму не можна залишати. Набагато краще буде її одразу ж витерти, аби вона не встигла засмердітися. Негайно протріть полицю холодильника тканиною, а після цього використайте розпилювач з мийним засобом.



В холодильнику потрібно вчасно прибирати / Фото Pexels

Використовуєте пластикові контейнери

Контейнери є надзвичайно зручними для зберігання продуктів. Але зверніть увагу на те, що вони й справді можуть погіршити запах у холодильнику. Якщо ви хочете ніколи не зіштовхуватися з цією проблемою, набагато краще буде замінити пластикові контейнери на скляні, адже вони стійкі до запахів і зможуть довше зберігати ваші продукти свіжими.

Не закриваєте тару

Навіть коли ви зберігаєте напої та продукти в холодильнику, їх потрібно накривати кришками. Чимало людей мають неприємну звичку залишати молоко, сік, суп та каші відкритими, але це рано чи пізно призведе до того, що холодильник почне смердіти – навіть у випадку, якщо усі продукти свіжі.